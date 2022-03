Salernitana: contro la Juve serve una gara perfetta per fare punti

Due giorni alla sfida contro la Juventus all’Allianz Stadium di Torino. I granata sono chiamata ad una vera e propria impresa contro una squadra che ha dominato in serie A per 9 anni ed ha visto interrompere la striscia consecutiva di 9 scudetti vinti solo lo scorso anno per opera dell’Inter. È una sfida impari, proibitiva, sulla carta a senso unico. La Salernitana però ha bisogno di punti, lo impone la classifica e il distacco del quartultimo posto. Serve quindi una grande partita, coraggiosa e senza sbavature per poter portare a casa un risultato positivo. Non è ancora l’ultima spiaggia ma quasi, i granata hanno ancora delle cartucce da poter sparare ma occorre iniziare a macinare punti il prima possibile, senza guardare troppo l’ostacolo che c’è di fronte, anche se questo si chiama Juventus. Sarà una Vecchia Signora arrabbiata per l’eliminazione dalla Champions e quindi ancora più pericolosa ma la Salernitana, magari con un pò di fortuna ma soprattutto con tanta tenacia potrà riuscire nell’impresa. Provarci fino alla fine, senza alzare bandiera bianca troppo presto è l’imperativo categorico della Bersagliera, vada come vada, senza alcun rimpianto.

fonte tutto salernitana.com