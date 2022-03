Sabato 2 aprile torna il Palio delle Botti a Furore. Sabato 2 aprile a Furore torna il Palio Nazionale delle Botti Città del Vino. La cittadina della Costiera Amalfitana, infatti, sarà la location della prima tappa dell’edizione del 2022 del classico appuntamento degli eventi che, tra primavera ed autunno, animano le terre del vino. Di anno in anno il Palio delle Botti cresce sia per numero di partecipanti sia per la passione con cui si affronta la sfida e si gareggia.

Nato da una idea dell’Associazione Nazionale Città del Vino che volle festeggiare i suoi primi venti anni di attività, la manifestazione si è evoluta nel tempo coinvolgendo sempre più regioni d’Italia. L’appuntamento finale è diventato un evento atteso, così come le varie gare che si disputano per stabilire quali saranno le dieci città finaliste del Palio Nazionale.

La gara consiste nel far rotolare una botte da 500 litri lungo un percorso compreso tra un minimo di 600 metri ad un massimo di 1.500 metri di lunghezza, che deve attraversare le vie della Città del Vino; gli spingitori di ogni squadra si potranno alternare durante la gara; la botte non potrà essere spinta da più di due spingitori alla volta.

Ogni gara vedrà sfidarsi contemporaneamente due squadre: la vincente passerà il turno e si scontrerà con la vincente di un altro gruppo. Inoltre ogni squadra sarà cronometrata per garantire l’eventuale ripescaggio di una o due squadre risultati perdenti.

Partecipano al palio i paesi di Bianco (RC); di Brentino Belluno (VR); di San Gusmè e Castelnuovo Berardenga (SI); Furore (SA); Maggiora (NO); Santa Venerina (CT); Suvereto (Li); Tramonti (SA) e Vittorio Veneto (TV).

Programma del 2 aprile

Ore 12: ritrovo squadre partecipanti alla chiesa di S.Michele – piazzale Il Miracolo

ore 12.30: pranzo

Ore 14.00: ritrovo piazzale “Mola”

Ore 15.30: prove qualificazioni

Ore 16.30: gara di spinta femminile

Ore 17.00: gara di spinta valida per il Palio Nazionale delle Botti

Ore 17.30: premiazione

Appuntamento dunque sabato 2 aprile a Furore per l’edizione 2022 del Palio Nazionale delle Botti Città del Vino.