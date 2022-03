Russians Against War. Il rapper russo Oxxxymiron organizza un concerto per i bambini ucraini

Diamo voce anche agli artisti russi che coraggiosamente esprimono il loro dissenso alla guerra. Si intitola “Russians Against War” e si terrà a Istanbul, Turchia, il 15 marzo 2022 il concerto del rapper Oxxxymiron, al secolo Miron Janovič Fëdorov, con il quale il musicista russo intende raccogliere fondi da destinare in aiuti umanitari per i profughi ucraini. Oxxxymiron, che in Russia ha 2 milioni di follower, è rappresentante di quella folta schiera di cittadini russi che sono assolutamente contrari alla guerra e che non possono più esprimere il loro dissenso perché la nuova legge voluta da Putin censura qualsiasi tipo di informazione che non sia quella stabilita dalle autorità politiche. Sebbene in Russia YouTube e Instagram non siano più accessibili agli utenti, il rapper ha invitato i suoi fan a procurarsi una VPN per bypassare i blocchi. Oxxxymiron ha partecipato alle proteste di Mosca nel 2019 diventando uno dei loro leader. Ha parlato in difesa degli imputati nel cosiddetto “caso Mosca”. Nell’estate del 2019, ha garantito davanti al tribunale della città di Mosca per un attivista ventenne e studente della Scuola superiore di economia Yegor Zhukov, che venne arrestato dopo la manifestazione del 27 luglio. Nel settembre dello stesso anno, fu pubblicata sul canale youtube di Oxxxymiron “Seduti davanti al testo”, durante la quale famosi giornalisti, artisti, registi russi lessero opere classiche russe, che il giudice stabilì in base a quali articoli del codice penale della Federazione Russa i classici potevano essere puniti. Il 7 novembre ha registrato un brano congiunto “Wind of Change” con Samariddin Radjabov, uno dei detenuti. Nel gennaio 2021, è stato arrestato durante proteste di massa in difesa di Navalny. Sotto il nome “Liberate Naval’nyj” sono rubricate le manifestazioni e le proteste a sostegno del leader dell’opposizione russa Aleksej Naval’nyj dopo il suo arresto e l’uscita del film della sua Fondazione Anti-corruzione Palazzo per Putin, che ruota attorno al collegamento tra il presidente Vladimir Putin e un palazzo che si presume sia stato costruito per lui. La Russia non è solo Putin e i suoi oligarchi.

A cura di Luigi De Rosa

Oxxxymiron contro la guerra in Ucraina

Aleksej Naval’nyj, dissidente russo (foto d’archivio)