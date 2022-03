Ritornano le processioni in Costiera amalfitana , ieri le prove a Minori domani a Maiori , tornano i Battenti

Ritornano le processioni in Costiera amalfitana , ieri le prove a Minori domani a Maiori i Battenti. Seppur in maniera ridotta e nel rispetto delle normative anti Covid per la Settimana Santa precedente la Pasqua ritornano molti dei Riti Sacri della Costa d’ Amalfi. In un video di Valeria Civale le voci del coro di Minori mentre prova, mentre domani a Maiori ci saranno i battenti.

Tradizioni che si perdono nella notte dei tempi , da Minori, esattamente da Torre, frazione legata a San Michele, per quello che oggi si chiama “Sentiero degli Dei” , i battenti di Minori hanno trasmesso la tradizione anticamente a quelli di Maiori, si racconta, ed escono la notte del venerdì Santo . Erano maggiormente pescatori arrivavano a Pucara verso Tramonti per poi scendere al Reghina e visitare tutte le chiese . Le prime testimonianze di battenti o “fustiganti” si hanno ad Amalfi nel tredicesimo secolo circa, poi Minori e Ravello, quindi Maiori.