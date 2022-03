Ripristinata la regolare circolazione lungo la Strada Statale 145 Sorrentina. A seguito dell’incidente occorso in tarda mattinata, nel territorio comunale di Castellammare di Stabia, sono stati rimossi i mezzi incidentati e la circolazione è stata regolarmente ripristinata.

La strada era stata provvisoriamente chiusa al traffico in corrispondenza del km 6,600, a causa di un incidente occorso all’interno della galleria ‘Varano’.

Il sinistro, occorso per cause in corso di accertamento, ha coinvolto un mezzo pesante ed un’autovettura, provocando il ferimento di una persona.