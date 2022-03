Ripresi i lavori per l’asilo nido a Maiori

La denatalità è un problema di cui si parla sempre poco. Il nostro bel paese è risaputo che è sempre più vecchio con dati simili a quelli del Giappone . I servizi , quindi alla fascia di popolazione anziana diventano indispensabili. Molto spesso, se non sempre sono le donne a dover sopperire a queste carenze e a dover svolgere questo lavoro di cura in famiglia. Di pari passo la rappresentanza femminile della popolazione si trova costretta all’arrivo del secondo figlio se non del primogenito a dover rinunciare a lavorare impossibilitata a conciliare il suo ruolo di mamma con quello di lavoratrice. Ben si comprende la necessità di una rete di servizi che viene incontro alle esigenze delle donne. Gli asili nido sono fondamentali e creano posti di lavoro, per una donna che lavora si creano almeno due posti di lavoro . A Maiori intanto i lavori per la realizzazione dell’asilo nido sono ripresi dopo una sospensione. La polemica in merito era scoppiata pure su facebook e si è evidenziato il costo eccessivo per questa struttura e ovviamente i i tempi dei lavori protatti per un tempo indeterminato.

Il video allegato però testimonia che i lavori continuano .

Valeria Civale