Ripartono i lavori alla Guardia Medica di Maiori. Ad annunciarlo è stato direttamente il sindaco di Maiori, in Costiera Amalfitana, Antonio Capone.

“Dopo l’ispezione che ne ha disposto la chiusura, ripartono i lavori per adeguare i locali della Guardia Medica in risposta alle criticità evidenziate nei verbali redatti dai NAS – ha detto il primo cittadino -. Siamo alle battute finali e, dopo un’attesa andata ben oltre le aspettative, confidiamo in un’accelerazione dell’iter burocratico per permettere quanto prima ai maioresi e ai nostri ospiti di poter tornare a contare su un importante presidio sanitario del nostro territorio”.

La Guardia Medica di Maiori era stata chiusa lo scorso maggio dai Nas di Salerno a seguito di alcuni rilievi. I militari all’interno dei locali dell’ASL avevano riscontrato la presenza di umidità e la necessità, quindi, di intervenire per ripristinare condizione igienico sanitarie adeguate.

I carabinieri, inoltre, hanno richiesto alcune documentazioni per verificare il rispetto delle norme che in parte non erano presenti presso gli ambulatori di Maiori ma che sono stati forniti direttamente dagli uffici del distretto sanitario. A causa di ciò la Guardia Medica di Maiori fu provvisoriamente chiusa e trasferita presso i locali di Amalfi in via Casamare.