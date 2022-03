Revenge Porn a Piano di Sorrento per la Giornata della Donna, mancava la madre di Tiziana Carbone, interventi della Denaro e Ambrosino A Piano di Sorrento, invece, sempre nell’ambito del programma di eventi previsto in occasione della Giornata internazionale della donna, questa mattina si è tenuta una videoconferenza sul reato di “revenge porn”. Non è intervenuta Maria Teresa Giglio, madre di Tiziana Cantone, una vicenda che ancora sconvolge non solo Napoli ma tutta la Campania con risvolti inquietanti e assurdi.

Interessanti gli interventi di Susanna Denaro, avvocato del foro di Torre Annunziata e Gabriella Ambrosino, magistrato presso il Tribunale di Torre Annunziata che si è mostrata illuminante “Non è accettabile dire ma tu potevi non registrare, la sessualità si può vivere in tutte le declinazioni senza che questo autorizzi nessuno a commettere un reato”

La videoconferenza, che coinvolgerà i ragazzi delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado dell’ Istituto comprensivo Piano di Sorrento e delle prime e seconde classi dell’Istituto tecnico nautico Nino Bixio Piano di Sorrento, verrà trasmessa in diretta sul canale YouTube del Comune.