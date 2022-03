Ravello, si è spenta l’ex consigliere comunale Giovanna Amato: il cordoglio dell’Amministrazione. È un triste giorno per Ravello, in Costiera Amalfitana: si è spenta Giovanna Amato, ex consigliere comunale.

A ricordarla, il Sindaco, l’Amministrazione Comunale ed i dipendenti del Comune di Ravello, vicini alla famiglia in questo doloroso momento.

Nel ricordare il suo profondo e costante impegno speso con tenaci, sia da cittadina che da Consigliere Comunale di questo Paese, per il perseguimento del bene comune e la crescita sociale e culturale di Ravello, rivolgono alla sorella Anna, al fratello Antonio e a tutti i suoi congiunti, i sentimenti di un profondo e sentito cordoglio.