Ravello, Negato accesso agli atti: Rinascita Ravellese non partecipa ai lavori del Consiglio Comunale di oggi

Negato accesso agli atti: Rinascita Ravellese non partecipa ai lavori del Consiglio Comunale di oggi

Ci troviamo, ancora una volta, a censurare il comportamento del Sindaco e del Segretario Comunale che non consentono l’accesso agli atti da parte dei consiglieri comunali di Minoranza, così come previsto dalla legge.

Alle diverse richieste di accesso presentate nei mesi scorsi, infatti, non è pervenuta alcuna risposta.

Un atto grave che dimostra, qualora ce ne fosse ancora bisogno, lo stile antidemocratico del sindaco e della sua maggioranza, evidentemente animato dall’intento di sfuggire al confronto con le minoranze consiliari.

Certo, capiamo che dietro questo atteggiamento possa celarsi la volontà di nascondere qualche misfatto compiuto.

Sarebbe stato auspicabile che la solerzia avuta nell’ostentare risultati raggiunti, ma frutto solo del lavoro della precedente Amministrazione (di questo renderemo conto tra non molto) potesse essere usata anche per favorire quella trasparenza tanto sbandierata dal gruppo di maggioranza.

Per tale motivo il Gruppo Consiliare di Minoranza “Rinascita Ravellese” , con una nota indirizzata a Sua Eccellenza il Prefetto di Salerno, al Sindaco, al Segretario Comunale, ai Consiglieri Comunali, comunica che non prenderà parte alla seduta consiliare in programma per questo pomeriggio e invita il Prefetto a porre in essere quanto necessario per garantire l’esercizio delle prerogative istituzionali riservate ai consiglieri comunali.

Con riserva di agire nelle opportune sedi giudiziarie a salvaguardia dei diritti lesi.