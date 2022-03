Ravello: mercoledì 30 marzo interruzione elettrica. Ecco dove e quando. L’Amministrazione Comunale di Ravello, in Costiera Amalfitana, ha diffuso l’avviso dell’Enel, il quale informa i cittadini che mercoledì 30 marzo 2022, a partire dalle ore 9.30 e fino alle ore 16.30 in zona Castiglione – Marmorata ci sarà un’interruzione dell’energia elettrica per consentire lo svolgimento di alcuni lavori.

Ecco le vie interessate:

sp marmorato da 4 a 8, da 12 a 14, da 20 a 22, 40

sp marmorato 7, da 7b a 9, 15

v torretta marmor 5, 23, 33

v repubblica da 2 a 25

sp castiglione biv sn

v torretta marmor 22

v vallone casanov sn

v amarino frezza 44

sp marmorato sn

v casanova sn

L’interruzione di energia elettrica interessa i soli clienti alimentati in bassa tensione.

Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto vi invitiamo a non commettere imprudenze e comune vi preghiamo di non utilizzare gli ascensori.