Ravello: internet più veloce per gli studenti della scuola di Via Roma. Continua l’attenzione del Comune di Ravello verso la scuola e i piccoli Concittadini.

Grazie a Connectivia, l’edificio scolastico di Via Roma è totalmente connesso alla linea internet veloce.

Nei giorni scorsi si è provveduto ai seguenti interventi utili al miglioramento dell’utilizzo dei dispositivi didattici multimediali:

Al piano terra ampliamento della rete di collegamento ad internet con posa ad opera d’arte dei cavi nel controsoffitto in cartongesso, e dotazione di rete wifi di due aule che in precedenza erano scoperte;

Al primo piano: ampliamento della rete di collegamento ad internet con posa ad opera d’arte dei cavi nel controsoffitto in cartongesso, dotazione di rete wifi per una classe in precedenza scoperta, sostituzione access point per fornitura rete in atrio comune.