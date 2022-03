Ravello, il cordoglio di Stefano Colonna per la scomparsa dell’ex consigliere comunale Giovanna Amato

Ravello. Nella giornata di ieri, 28 marzo 2022, è scomparsa l’ex consigliere comunale Giovanna Amato. Tanti i messaggi di cordoglio tra cui quello di Stefano Colonna: «E’ scomparsa a Ravello Giovanna figlia del compianto Pantaleone Amato e la famiglia Colonna nelle persone di Mario Colonna, Serena Colonna e Stefano Colonna esprimono le loro condoglianze alla sorella Anna e famiglia e al fratello Antonio e alla famiglia del compianto fratello Ferdinando.

Giovanna Amato è stata Consigliere Comunale di Ravello portando le sue competenze nella difesa dei diritti dei lavoratori e delle donne.

E’ stata inoltre una delicata poetessa. Ricca di valori interiori e di capacità intellettuali aveva avuto uno scambio poetico con mia nonna materna Anna de Montagu Filippone e con mia madre Maria Filippone Colonna figlia di Domenico e poi anche con me dunque per tre generazioni.

Giovanna era un personaggio pubblico per i suoi incarichi istituzionali e per la sua professione e viveva nei cuori di tutti i ravellesi che la stimavano e rispettavano. Giovanna era comunque al tempo stesso una persona molto riservata, con un modo di essere ereditato dalla tradizione degli scozzesi e britannici che frequentavano Ravello nel passato. Dunque, come si direbbe oggi, un personaggio “complesso” molto attuale. La sua scomparsa segna un vuoto incolmabile nei nostri cuori e in quelli di tutti coloro che l’hanno apprezzata in vita».