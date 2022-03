Ravello: domani interruzione idrica dalle 10 alle 14, ecco dove. Ausino comunica che, al fine di eseguire lavori di riparazione urgenti della condotta in Via dei Rufolo , è prevista l’interruzione dell’erogazione idrica per il giorno giovedì 24 Marzo 2022 dalle ore 10:00 alle 14:00, alle utenze dislocate lungo le richiamate strade:

Via Dei Rufolo

Via Orso Papice

Via Dell’Annnunziata

S. Pietro alla Costa

Via Loggetta

Via Della Repubblica

Per ulteriori informazioni telefonare al numero verde 800194026