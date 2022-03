Ravello, da oggi attivo il “Fascicolo digitale del cittadino”

Il Comune di Ravello si dota di un nuovo ed efficace servizio per il cittadino: da oggi, per via telematica, si potrà, infatti, accedere alla sezione “Tributi On Line”.

Grazie al “Fascicolo Digitale del Cittadino” sarà possibile consultare da pc, o dai più comuni dispositivi mobili, la propria posizione contributiva IMU, TARI E TASI relativa agli ultimi 5 anni.

Con pochi e semplici passaggi i dati potranno essere anche scaricati e stampati.

Il portale del cittadino è consultabile al seguente indirizzo https://ravello.soluzionipa.it/portal/ tramite SPID, CNS o CIE.

Si tratta dell’unico punto di accesso a tutti servizi erogati dall’ente, attraverso il quale il contribuente, una volta registratosi, potrà accedere a tutti i servizi a lui rivolti.

In tal senso anche eventuali anomalie o possibili errori di calcolo, potranno essere immediatamente segnalati nell’apposita sezione “istanze online”.

Il “fascicolo digitale” si aggiunge ai servizi online che il Comune di Ravello ha, recentemente, già attivato: pagamenti direttamente online attraverso il sevizio PagoPa; istanze online con cui è possibile richiedere l’accesso agli atti in carta semplice o in bollo oltre al portale delle segnalazioni di guasti o inconvenienti su tutto il territorio comunale.

Sarà, inoltre, possibile, sempre da remoto, fissare colloqui con l’Ufficio Tributi attraverso la sezione Appuntamenti Online.

“Si tratta – ha dichiarato il sindaco Paolo Vuilleumier – di un nuovo ed efficace servizio per i cittadini di Ravello in linea con il nostro programma amministrativo che guarda alla sburocratizzazione della macchina amministrativa, favorendo la transizione al digitale e digitalizzazione dei servizi per il cittadino. Attraverso lo sportello virtuale tendiamo a semplificare e velocizzare le procedure di accesso all’ufficio tributi mettendo fine così i disservizi e riscontrati negli ultimi anni”.