Ravello, Costiera amalfitana . Il consiglio comunale comincia con la nota del Gruppo Consiliare di Minoranza “Rinascita Ravellese” , con una nota indirizzata a Sua Eccellenza il Prefetto di Salerno, al Sindaco, al Segretario Comunale, ai Consiglieri Comunali, comunica che non prenderà parte alla seduta consiliare in programma per questo pomeriggio e invita il Prefetto a porre in essere quanto necessario per garantire l’esercizio delle prerogative istituzionali riservate ai consiglieri comunali per non aver avuto accesso agli atti. Il sindaco replica che vi è regolarità poi accenna ai finanziamenti del PNRR ( di cui Positanonews ha già parlato ) , fra cui le intese con Atrani e Scala per i borghi , poi lavori per il costone di Castiglione. Grave la denuncia di Ulisse Di Palma del disagio dei cittadini sui locali per i medici di base , mancanti addirittura di lampadine e con difficoltà per le barriere architettoniche, e per l’ambulatorio .