Ravello: caso Gergiev, sconcerto sui giornali di tutto il mondo. Il nome di Valery Gergiev continua ad essere collegato a Ravello, in Costiera Amalfitana. Il direttore musicale russo di fama internazionale non ha mai nascosto la sua amicizia con Vladimir Putin, nonché responsabile della crisi umanitaria in Ucraina e degli squilibri del mondo intero.

È questo il motivo per cui l’eventuale conferma di Gergiev per il prossimo Ravello Festival sta creando scalpore e scompiglio. Lo sconcerto, inoltre, è diffuso in tutto il mondo: il caso Gergiev a Ravello è infatti riportato su vari giornali nazionali ed internazionali.

