Ravello, auguri a Secondo Amalfitano per Andrea

Ravello, Costiera amalfitana. Facciamo gli auguri all’ex sindaco Secondo Amalfitano e a mamma Elena e papà Ferdinando e tutti per questa gioia riportando il post

Dopo essermi accertato che la nascita di un secondo nipote non fa diventare il nonno BISNONNO, e tenuto conto che le donne mi aspettavano per festeggiare la loro festa, ho deciso di venire alla luce oggi per la gioia di mamma Elena, papà Ferdinando, mio fratello Filippo, i nonni Vittoria, Secondo, Maria e Loreto.