Ravello, allargamento strada a Castiglione , finalmente il via alla conferenza dei servizi. Entro il 25 marzo la documentazione per la conclusione il 9 maggio. Speriamo che sia la volta buona per questo intervento importante in uno dei paesi più rappresentativi della Costiera amalfitana e della Campania, raggiungibile poi con strade da terzo mondo, lasciata la SS 163 dopo Amalfi e Atrani si affronta una strada rimasta semi medievale

Ecco un promemoria , sperando che si segua con attenzione tutta la procedura finalmente

– con deliberazione di G.C. n. 74 del 21.05.2018 è stata approvata la progettazione trasmessa dalla Provincia di Salerno ed il quadro economico di massima aggiornato dall’UTC sulla scorta del progetto datato 2009, quale studio di fattibilità dell’intervento denominato “ampliamento della sede stradale Bivio Castiglione-Ravello, ex S.S.373 in località Civita del Comune di Ravello”;

– con la medesima deliberazione è stato stabilito di partecipare all’avviso di manifestazione d’interesse pubblicato sul BURC n. 25 del 26 marzo 2018 per richiedere il finanziamento della progettazione del suddetto intervento nelle sue tre fasi di sviluppo e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;

– è stato, quindi, candidato ed ammesso al finanziamento, a valere sulle risorse FSC 2014/2020, lo studio di fattibilità dell’intervento denominato “ampliamento della sede stradale Bivio Castiglione-Ravello, ex S.S.373 in località Civita del Comune di Ravello”;

– con decreto dirigenziale n. 29 del 12.11.2018 la Regione Campania ha approvato la graduatoria degli interventi, formulata dalla Commissione Giudicatrice nominata con D.D. n. 17 del 29.06.2018;

– con nota prot. 7871 del 03.06.2019 questo Ente ha presentato alla Regione Campania istanza di Richiesta Preliminare di Servizi (R.P.S.), acquisita agli atti regionali al n. 362948 del 07/06/2019;

– con nota prot. 0697690 del 19/11/2019 la Regione Campania ha inoltrato al prestatore di servizi selezionato, S.I.B. Srl, richiesta di completezza della R.P.S.;

– con la delibera di G.C. n. 132 del 17/12/2019 è stata approvata la proposta di Piano Dettagliato delle Attività (P.D.A.) trasmessa dal prestatore di servizi selezionato: S.I.B. Studio Ingegneria Bello S.r.l., in qualità di mandataria del RTP, costituito da Matildi + Partners, A.T. Advanced Tecnhnologies Srl, Duomi S.r.l., Ing. G. Coppola, Interdata S.r.l., geol. F. Ucci e agr. D. Ciampa, con sede legale in Via A. de Blasio, 24 – Benevento, acquisita al prot n. 18378 del 12/12/2019, con allegata stima preliminare delle progettazioni;

– Dato atto che:

– in data 11.03.2020 è stato sottoscritto il Verbale di consegna del servizio di progettazione, ai sensi dell’art. 15 del CSA

– con deliberazione di G.C. n. 55 del 14/05/2020 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica del primo stralcio dell’intervento denominato “Ampliamento della sede stradale Bivio Castiglione-Ravello, ex S.S.373 in località Civita del Comune di Ravello”, redatto RTP S.I.B. Studio Ingegneria Bello S.r.l.;

Visto il progetto definitivo dell’intervento denominato “Ampliamento della sede stradale Bivio Castiglione-Ravello, ex S.S.373 in località Civita del Comune di Ravello”, trasmesso dal RTP S.I.B. Studio Ingegneria Bello S.r.l al protocollo generale di questo Comune in data 06/08/2021 al n. 11171, e la successiva integrazione prot. 1287 del 24/01/2022, composto dai seguenti elaborati:

Elenco Elaborati

Relazione generale

Relazione paesaggistica

Corografia

Inquadramento generale

Planimetria Catastale

Stralcio degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica

Carta dei vincoli

Rilievo fotografico 1/2

Rilievo fotografico 2/2 COMUNE DI RAVELLO – c_h198 – 0004053 – Uscita – 10/03/2022 – 13:19

02.Progetto stradale

Relazione tecnica stradale

Planimetria generale di progetto

Planimetria confronto stato attuale – progetto

Planimetria su ortofoto

Profilo longitudinale

Planimetria di tracciamento

Sezioni tipo e pavimentazioni

Sezioni trasversali

Segnaletica e dispositivi di ritenuta 03.Geologia e geotecnica

Relazione geologica

Relazione geotecnica 04.Idrologia e idraulica

Relazione idraulica

Planimetria smaltimento acque di piattaforma 05.Archeologia

Relazione Archeologica preliminare

Relazione sulla gestione delle materie 06.Opere d’arte

Intervento tipo 1-carpenterie

Intervento tipo 1-particolari

Intervento tipo 1 Relazione di calcolo

Intervento tipo 1 Relazione di calcolo muri con fondazioni superficiali

Intervento tipo 1 Relazione di calcolo muri su pali

Intervento tipo 2 Carpenterie

Intervento tipo 2 Particolari

Intervento tipo 2 Relazione di calcolo

Intervento tipo 2 Tabulati di calcolo

Intervento tipo 3 Particolari

Intervento tipo 3 Relazione di calcolo

Piano di manutenzione 07.Impianti

Relazione impianto di illuminazione

Planimetria impianto di illuminazione 08.Espropri

Piano particellare di esproprio

Elenco Ditte

Planimetria Catastale con individuazione aree di esproprio 09.Interferenze

Relazione interferenze

Planimetria Censimento Interferenze 10.Cantierizzazione, cave e siti di deposito

Relazione cantierizzazione e fasi esecutive

Planimetria cantierizzazione

Lay-out di cantiere 11.Elaborati economici e sicurezza

Computo metrico estimativo

Elenco Prezzi unitari

Analisi prezzi

Quadro Economico

Disciplinare elementi tecnici

Aggiornamento della prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza

Cronoprogramma 12.Studio Ambientale

Rapporto ambientale

Inquadramento territoriale

Inquadramento vincoli paesistici

Inquadramento vincoli NATURA 2000

PTR Regionale

PUT costiera amalfitana

Aree naturali protette

Misure di salvaguardia Parco Monti Lattari

Carta dei Vincoli – Aree Natura 2000

Carta dei Vincoli – Le fasce di rispetto

Pianificazione urbanistica comunale

Zonizzazione acustica comunale

Rete ecologica comunale

Corografia siti di cava e deposito

Corografia siti di cava – Salerno

Inquadramento geologico

Carta geologico tecnica

Carta geolitologica

Carta geomorfologica

Carta delle franosità

Carta degli spessori dei terreni di copertura

Carta del reticolo idrografico

Carta idrogeologica

Carta del rischio da frane

Carta della pericolosità da frane

Uso del suolo

Risorse naturali

Biodiversità

Sovrapposizione zone speciali di conservazione al PUC COMUNE DI RAVELLO – c_h198 – 0004053 – Uscita – 10/03/2022 – 13:19

Fotoinserimento

Considerato che l’approvazione del progetto è subordinata all’acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla-osta o altri atti di assenso comunque denominati resi dalle Amministrazioni in indirizzo;

Visto il parere favorevole a condizione n. 1 del 28/02/2022 della Commissione Locale per il Paesaggio espresso nella seduta n. 1/2022, prot. 3621 del 03/03/2022;

Visto, altresì, il parere favorevole del rappresentante unico comunale, prot. 3993 del 09/03/2022;

Visti gli artt. 14 e successivi della legge 241/90 e ss.mm.ii., come modificati dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

INDICE

CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA ai sensi dell’art. 14, comma 2 della Legge 241/90 e ss.mm.ii. da effettuarsi in FORMA SEMPLIFICATA ED IN MODALITÀ ASINCRONA, con le modalità di cui all’art. 14-bis della L. n. 241/1990 e s.m.i., invitando a parteciparvi le Amministrazioni in indirizzo e a comunicare le proprie determinazioni entro i termini previsti dall’art. 14 bis, comma 2, lettera c) della Legge n. 241/1990 come modificati dalla legge 120/2020, per l’intervento “Ampliamento della sede stradale Bivio Castiglione-Ravello, ex S.S.373 in località Civita del Comune di Ravello”,

A tal fine

COMUNICA

a) l’oggetto della determinazione da assumere è finalizzato ad ottenere i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque necessari all’approvazione del progetto denominato Ampliamento della sede stradale Bivio Castiglione-Ravello, ex S.S.373 in località Civita del Comune di Ravello.

La documentazione relativa al progetto definitivo prodotta dal RTP incaricato unitamente al parere del Rappresentante unico comunale ed al parere della Commissione Locale per il Paesaggio sono disponibili mediante spazio di archivio direttamente accessibile dal sito web del Comune di Ravello al link:

http://ravello.technologysolutions.it/conferenza/Conferenza2022_AllargamentoCivita/

b) il termine perentorio del 25/03/2022, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell’art. 14-bis comma 2, lett. b) della L. 241/90, integrazioni documentali o chiarimenti. Inoltre, entro il suddetto termine (25/03/2022) le Amministrazioni in indirizzo possono avanzare richiesta motivata di procedere con la Conferenza in forma simultanea ed in modalità sincrona, ai sensi dell’art. 14-bis comma 7 della L. 241/90; in tal caso la riunione sarà convocata nei successivi 45 giorni.

c) il termine perentorio del 09/05/2022 (60 gg dalla data odierna) per la conclusione della conferenza, termine entro il quale le Amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza, fatta salva la sospensione dei termini per l’eventuale presentazione da parte di questo Ente di documentazione integrativa su richiesta degli Enti stessi;

d) il 29/04/2022 (10 giorni dalla scadenza del termine di cui al punto c), fermo restando l’obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento) è la data fissata per eventuale riunione da svolgere in modalità sincrona e con le modalità di cui all’articolo 14-ter della L. 241/90. Nel merito, tenendo conto delle necessità organizzative di tutte le Amministrazioni coinvolte, si segnala che:

– questa riunione sarà oggetto di nota formale a conferma della sua convocazione, qualora ricorrano le condizioni fissate dalla normativa;

3615_1._Convocazione_CdS_Marcato_1646914848