Ravello: accertamenti IMU, TASI e TARI 2016. In questi giorni stanno per essere recapitati gli accertamenti IMU, TASI e TARI relativi all’anno d’imposta 2016.

Per ogni eventuale chiarimento relativo agli avvisi di accertamento e/o per presentare documentazione atta alla definizione di eventuali variazioni è possibile rivolgersi all’ufficio tributi, sito in Ravello via San Giovanni del Toro n. 1 nei seguenti giorni:

• lunedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30

• giovedì dalle ore 09:00 alle ore 13:00;

ovvero telefonando al numero 089857122 il lunedì dalle ore 12:00 alle ore 13:00 ed il mercoledì dalle ore 15:30 alle ore 17:30;

scrivendo a protocollo@comune.ravello.sa.it oppure protocollo@pec.comune.ravello.sa.it.