Raccolta beni primari per l’Ucraina in Costiera Amalfitana: l’iniziativa dell’associazione “I Colibrì”. La P.A. I Colibrì, in collaborazione con la Protezione Civile Regionale, la comunità minorese, l’associazione La Fenice di Tramonti e l’esarcato ortodosso, raccoglie beni per la popolazione ucraina rimasta in patria e per quella arrivata in Italia.

Potete lasciare il vostro contributo materiale presso gli esercizi commerciali che espongono questa locandina o contattarci al numero di telefono indicato.

Al momento, l’elenco degli esercizi che partecipan0 all’iniziativa è il seguente:

TRAMONTI

1) Supermercato alimentare Esposito Antonio via casa salsano 12-16

2)Il giardino delle delizie

Polvica via Roma 40

3) Alimentari e tabacchi La bottega Pietre Via s.felice,35

4) Alimentari Esposito Maria Via casa Vaccaro,21

5) Alimentari Imp.Vincenzo Piazza cesarano,26

6) Salumeria Oliva Maria Via Chiunzi,62

7)Bar pizzeria Francese Carolina Via Giordano 12-14 Capitignano

8)Alimentari Romano P.za Corsano 25-27

9) Minimarket Russo Andrea P.za Campinola,47

10) Macelleria Da Gianni Pucara

11) Pizzeria A Fronna e Limone Pucara

12) Parafarmacia Dott.ssa Di Palma Anna Via Vaccaro,76

13) Farmacia Campitiello Via Roma,47

14) Farmacia Pelo Via G.Sclavo,51

MAIORI

1)Antica Salumeria del Corso

2) Reginna market

3)E.E.G.Market

4) Supermercato DECO’

5)Sisa netto Via Prov.le Chiunzi

6)Sisa Netto Via Orti

7) Alimentari (zia Clotilde) Madonna delle grazie

8)Farmacia Santoro -Valletta

MINORI

1)Minimarket Belmonte

2)Conad Margherita

3)Giusy Market

4)Fiori Ferrigno

5)Herbarium Benessere e Salute