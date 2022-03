QuiBus Campania, nasce l’app per muoversi tra Salerno e provincia. Nasce “QuiBus Campania”, l’applicazione ufficiale di Busitalia Campania, gruppo Ferrovie dello Stato italiane, per muoversi con il trasporto pubblico locale a Salerno e provincia.

Scaricabile gratuitamente su Google Play e Apple Store, l’applicazione mette a disposizione un’ampia gamma di funzionalità, tra cui la pianificazione del viaggio per trovare la soluzione più veloce e comoda per raggiungere la destinazione scelta dalla posizione attuale o da un indirizzo specifico; la navigazione passo – passo che assiste il viaggiatore nel percorso scelto per raggiungere la sua destinazione; la ricerca delle fermate più vicine alla posizione del viaggiatore o a un indirizzo specificato e fornire le informazioni sulle linee e orari di transito.

Inoltre l’app offre la possibilità di gestione dei preferiti e degli alert sul servizio per una più rapida ricerca delle soluzioni di viaggio e l’aggiornamento sulle novità che interessano linee e fermate preferite; notifiche push per essere costantemente aggiornati sulle novità e informazioni sui titoli di viaggio e tariffe.

L’applicazione garantisce all’utilizzatore una user experience intuitiva e semplificata per pianificare il proprio viaggio grazie a un sistema di icone e alla semplicità della home e del menù. Inoltre, l’app sarà presto implementata con nuove funzionalità, tra cui il servizio a chiamata prenotabile con “QuiBus Campania” e la possibilità di avere informazioni in tempo reale sul 100% dei servizi offerti da Busitalia Campania. “QuiBus Campania” si inserisce nel percorso di digitalizzazione di Busitalia Campania volto a migliorare l’esperienza di uso delle persone che viaggiano con i mezzi pubblici e a migliorare l’accessibilità e la sostenibilità di una città e di un territorio per cittadini e turisti.

Fonte Il Mattino