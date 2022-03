Questa sera su Rai 1 il film italiano “18 regali”. Ecco la trama tratta da una storia vera

Questa sera su Rai 1 alle ore 21.25 andrà in onda il film italiano “18 regali” diretto dal regista Francesco Amato. Il film si ispira alla vera storia di Elisa Girotto ed alla sceneggiatura ha collaborato anche il marito Alessio Vicenzotto.

La storia inizia nell’estate del 2001 quando la 35enne Elisa muore per un tumore lasciando da soli il marito Alessio e la figlia Anna appena nata. Elisa prima di morire aveva scritto una lista di 18 regali per la sua bambina, uno per ogni compleanno in modo da poterle essere in qualche maniera vicina accompagnandola fino al compimento della maggiore età. Ma Anna crescendo comincia a sentire sempre di più l’assenza della madre e non basta un regalo per colmare quel vuoto. Ed è così che la ragazzina diventa uno spirito ribelle ed il giorno del suo diciottesimo compleanno fugge di casa e viene investita da un’auto. Quando la ragazza riprende i sensi scopre che il conducente della vettura è sua madre incinta di lei e si rende conto di aver intrapreso un incredibile viaggio a ritroso nel tempo che diventa per lei un’opportunità per un dialogo mai avvenuto e per sanare la frattura tra lei ed i suoi genitori.

Nel cast del film Vittoria Puccini (Elisa), Benedetta Porcaroli (Anna), Edoardo Leo (Alessio), Sara Lazzaro (Carla), Marco Messeri (nonno), Betti Pedrazzi (nonna), Alessandro Giallocosta (Walter), Anna Terio (paziente oncologica).