Questa sera al teatro Bellini doppio appuntamento con la danza

Napoli – Oggi, Primo marzo (ore 20:45) serata doppia per la danza contemporanea con due spettacoli dai ritmi incalzanti. Sarà la compagnia siciliana Megakless ad andare in scena per prima con Agua, riflessione sul concetto di resilienza ossia la capacità di un sistema di adattarsi al contesto e definire forme di r-esistenza per superare le criticità. Così per una sorta di analogismo nasce un movimento fluido come l’acqua che penetra la forma e ad essa si adatta investendone lo spazio con tratti ardenti. È un’opera coreografica che spazia nel linguaggio coreutico contemporaneo mantenendo aperto il dialogo tra diversi stili portando con sé tutta l’esperienza di un danzatore del calibro di Salvatore Romania, con lui Claudia Bertuccelli, Francesco Bax, le musiche sono quelle di Philipe Glass. La seconda compagnia a guadagnare il palco del Bellini esarà invece il Collettivo Trasversale di Macia Del Prete che torna con il sequel della precedente investigazione sullo strumento “corpo”. Questo “Secondo capitolo” è ispirato al racconto Cinismo di Sergio Bizzio e all’adattamento cinematografico di Lucia Puenzo. Il lavoro rappresenta un’analisi delle fluttuazioni di genere attraverso un’introspettiva sulla realtà̀ delle persone intersessuali. Lo spartito coreografico si snocciola in una narrazione fragile e difficile incentrata sulla percezione intima e “diversa” di un soggetto non binario mediante le prime esperienze sentimentali e sessualità, tra la confusione che tutto ciò̀ potrà creare e la pressione psicofisica che si subisce nel dover operare una scelta sul proprio corpo-enigma. “Body Things – chapter 2 Xxy” series di Macia Del Prete sarà interpretato dai danzatori Giuseppe D’andrizza e Tonia Laterza.

a cura di Luigi De Rosa

Marcia Del Prete, coreografa, insegnante di contemporaneo presso il Balletto di Roma e in diverse scuole d’Italia, tra queste collaborazione al progetto “Life is a Dance” con la Miniera delle Arti.

Coreografa tour Emma Marrone 2016.

Salvatore Romania, coreografo, collabora ancora oggi con la Compagnia Zappalà Danza in qualità di danzatore, e da alcuni anni tiene regolarmente lezioni e laboratori per il corso di perfezionamento della stessa, MoDem Studio Atelier.