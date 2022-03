Quanti tipi di agevolazioni tariffarie esistono per gli anziani?

Tre: del primo gruppo fanno parte le riduzioni rivolte a tutti gli anziani italiani con più di 65 anni, come l’ingresso gratuito nei musei statali, monumenti, gallerie e aree archeologiche, in molti casi estese, anche a musei e gallerie comunali.

Sempre in questo gruppo rientrano speciali tariffe e condizioni riservate per viaggiare su autobus, treni e aerei.

Del secondo gruppo fanno parte le agevolazioni e riduzioni riservate agli anziani con fasce di reddito molto basse (di solito al di sotto dei 6.000 euro annui, o 8.000 nel caso si sommino al reddito dell’anziano anche quello del coniuge o di altri conviventi) o alla fascia di non completa autosufficienza. Queste agevolazioni riguardano tariffe telefoniche, canone televisivo (oltre i 75 anni), acquisti con iva agevolata al 4% di automobili ed altri beni, aiuti di Stato ad integrazione del reddito e del potere di acquisto, sconti e agevolazioni fiscali per spese sostenute per ristrutturazioni domestiche ed eliminazioni di barriere architettoniche, sconti ed agevolazioni per l’acquisto di beni indispendabili come farmaci, ausili, apparecchiature sanitarie domestiche.

Del terzo gruppo fanno parte, spesso anch’esse legate ai bassi redditi e a bisogni socioassistenziali, sconti e agevolazioni tipicamente locali, sostenute dalle politiche sociosanitarie di singoli comuni o asl. Rientrano tra questi contributi per l’affitto o per le badanti, agevolazioni tariffarie per i consumi elettrici, dell’acqua e del gas concordati con le singole aziende locali. Vi sono inoltre particolari iniziative, come ginnastica o vacanze per anziani, a cui gli anziani possono accedere a condizioni particolarmente vantaggiose o con contributi in base al proprio reddito.

Per questo particolare gruppo di agevolazioni rimandiamo alle pagine interne su questo stesso sito che fanno riferimento alle singole asl e ai comuni.

GRATIS PER TUTTI GLI OVER 65

ingresso nei musei, gallerie, monumenti e aree archelogiche di stato.

Purtroppo dal 1 luglio 2014, il ministro Franceschini ha cancellato la norma.

PAGAMENTO BOLLETTE PRESSO GLI UFFICI POSTALI

Se si hanno più di 70 anni, quando si paga una bolletta, l’importo fisso da pagare per ogni singolo bollettino è ridotto da 1,30 a 0,70 centesimi di euro. Parliamo naturalmente di bollettini direttamente intestati all’anziano pagante. Nel caso di pagamenti di bollettini intestati a persone con più di 70 anni, ma effettuati da altri, è possibile usufruire dello sconto esibendo un documento d’identità dell’intestatario avente diritto.

AGEVOLAZIONI TELECOM

riduzione del 50% del costo degli abbonamenti riservata a redditi (isee) inferiori a 6.713,94 euro. L’isee si può ottenere direttamente dall’inps o rivolgendosi a un Caf (centri assistenza fiscale) della propria zona di residenza.

riduzione del 50% del costo degli abbonamenti se all’interno del nucleo familiare è presente una persona che percepisce una pensione di invalidità civile o una pensione sociale

riduzione del 50% del costo degli abbonamenti se all’interno del nucleo familiare è presente una persona con oltre 75 anni di età o il capofamiglia disoccupato

In tutti i casi è richiesta la presentazione di una modulistica disponibile pressi gli sportelli telecom e i caf, corredata dalla documentazione di certificazione delle condizioni per usufruire delle agevolazioni.

BONUS ENERGIA

In base a una legge dello stato tutte le aziende fornitrici di energia devono offrire agevolazioni a particolari categorie: anziani e disabili in primis. In particolare il diritto è esteso a portatori di gravi disagi fisici e a chi necessita di un uso costante di apparecchiature elettromedicali per le proprie cure.

Il diritto è riservato a quanti presentano un isee inferiore a 7.500 euro (o di 20.000 nel caso di famiglie con più di tre figli a carico).

L’importo del contributo per il 2014 è di 72 euro per famiglie fino a 2 persone. Mentre per i soggetti che fanno uso di apparecchiature elettromedicali gli importi variano a seconda dell’apparecchiatura usata e ai tempi di utilizzazione.

BONUS GAS

Anche nel caso del gas (ma solo per quello distribuito in rete, e non bombole o gpl) sono previste agevolazioni per i redditi molto bassi. Il sistema e i requisiti sono analoghi al bonus energia, mentre il taglio degli importi può raggiungere anche i 220 euro per il 2014.

ESENZIONE CANONE TELEVISIVO

Gli anziani superiori ai 75 anni di età e che non percepiscono redditi superiori a 6.713 euro annui, sono esentati dal pagamento del canone televisivo. Il modulo per la richiesta e per l’eventuale rimborso del canone erroneamente pagato in anni precedenti è disponibile presso gli sportelli e sul sito internet dell’agenzia delle entrate.

PER ALTRE ESENZIONI, AIUTI E AGEVOLAZIONI TARIFFARIE IN AMBITO LOCALE INVITIAMO A SEGUIRE L’AGGIORNAMENTO DELLE PAGINE DEDICATE AD ASL E SOCIETA’ DELLA SALUTE E A QUELLE DEI COMUNI.