Progetti smart a Sorrento: 105 mila euro per installare panchine intelligenti

Forte del rebranding avvenuto alcuni mesi fa, il comune di Sorrento punta ad innalzare l’offerta turistica in vista della nuova stagione estiva con una riqualificazione e valorizzazione dell’area del porto di Marina Piccola, tramite la sostituzione delle panchine esistenti che nel corso degli anni si sono deteriorati o sono stati danneggiati in varie circostanze. Per tale motivo, l’amministrazione Coppola, tramite la determina n. 351 del 9 marzo 2022 ha indetto un concorso.

17 panchine intelligenti

Nel dettaglio, la gara d’appalto con procedura negoziata riguarda l’affidamento dei lavori di fornitura e posa in opera di 17 panchine smart. Le panchine saranno capaci di soddisfare le esigenze più diverse tramite l’utilizzo di elementi tecnologici in grado di raccogliere informazioni in tempo reale sull’ambiente circostante permettendo di integrare una serie di servizi aggiuntivi: microgenerazione di energia rinnovabile distribuita, illuminazione, Wi-Fi pubblico, smart bench, garantendo così un nuovo modo di vivere e scoprire la città, sia per i cittadini che per i turisti. In base a quanto appreso dalla determina, arriverà una gara d’appalto anche per stabilire pensiline per l’autobus smart.

I costi del progetto smart

Il costo del progetto è di 105 mila euro iva inclusa a base d’asta, di cui circa 85 mila euro per i lavori soggetto a ribasso d’asta. Cifre da capogiro, dunque, che il comune ha ritenuto opportuno destinare ad un progetto che permettesse ad una potenza turistica come Sorrento di alzare l’asticella sul territorio.

Verso un futuro intelligente?

Varie ricerche hanno dimostrato che una città “intelligente” è in grado di offrire una serie di benefici fra i quali l’aumento dei livelli di salute dei cittadini, la riduzione dei livelli d’inquinamento, maggiori possibilità di lavoro e anche un ritorno in termini finanziari. Per tale ragione, gli obiettivi di efficienza energetica chiaramente espressi nell’Agenda 2030 includono efficientamento energetico di edifici e aziende e di sostenibilità ambientale.