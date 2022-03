Procida Film Festival. Cambio al vertice da Francesco Bellofatto ad Antonio de Feo.

Articolo di Maurizio Vitiello – Cambio al vertice del Procida Film Festival, da Francesco Bellofatto ad Antonio de Feo.

Antonio de Feo è il nuovo direttore artistico del Procida Film Festival.

Succede al giornalista Francesco Bellofatto, direttore artistico delle ultime cinque edizioni.

Antonio de Feo vanta un’esperienza più che trentennale nel settore cinematografico e televisivo, dove ha ricoperto il ruolo di aiuto regista per più di dieci anni, direttore di produzione, organizzatore generale, produttore esecutivo e regista di prima e seconda unità per produzioni di primaria importanza.

Antonio de Feo dirigerà l’edizione che celebrerà i 10 anni della rassegna, un anniversario importante che, oltre a ribadire la sua identità, ancora attuale a distanza di anni, segnerà uno spartiacque in un momento particolare per l’isola di Procida, Capitale Italiana della Cultura 2022.

Grazie al suo notevole bagaglio professionale, Antonio de Feo può vantare molteplici relazioni e/o interazioni con importanti professionisti del mondo dello spettacolo (cinema, televisione e teatro), che potranno essere da lui coinvolte nella prossima programmazione del Procida Film Festival, elevando così la rilevanza mediatica, il prestigio e la comunicazione del Festival.

Antonio de Feo, pur non essendo originario dell’isola, ha sempre reputato Procida la sua vera casa.

Sin da piccolissimo ha trascorso insieme alla famiglia tutte le estati nella casa a Punta Pizzaco, progettata da suo padre l’architetto Vittorio de Feo.

Francesco Bellofatto ha segnalato: “Dopo cinque edizioni lascio il Procida Film Festival. In questi cinque anni la rassegna fondata da Fabrizio Borgogna è cresciuta e si è affacciata alla ribalta internazionale, supportata dalla Film Commission regionale e dalla Regione Campania che l’ha riconosciuta tra le manifestazioni più rilevanti nel panorama cinematografico campano. Il mio impegno, motivato unicamente dalla passione per il cinema e dall’amore per Procida, si è focalizzato in questi anni nel conferire al festival una precisa identità con le sezioni del concorso, le retrospettive, gli eventi speciali, coinvolgendo fattivamente Università e creando una rete collaborativa tra i festival italiani. Ringrazio per la fiducia che la famiglia Borgogna mi ha concesso ed auguro buon lavoro al nuovo direttore artistico.”

Procida è sempre più impegnata a captare attenzioni per il suo anno di grande impegno nel campo culturale.

Maurizio Vitiello