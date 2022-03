Procida Capitale Cultura, Nappi (Lega) annuncia interrogazione: De Luca ci dettagli sui 15 milioni che la Regione avrebbe investito

“Quindici milioni investiti dalla Regione per Procida Capitale della Cultura? De Luca invece di sparare numeri nel corso delle solite conferenze stampa da one man show, ci dettagli rispetto ai decreti di impegno di spesa. Siccome ormai è diventato impossibile credergli, presenterò apposita interrogazione per avere copia degli atti. Al di là di tutto, resta una domanda: se, come dice il presidente, la Regione ha già investito 15 milioni di euro per Procida, che si fa con il buco di bilancio di Scabec? De Luca, nelle sue fanfaronate quotidiane, si è dimenticato anche di dire questo. Non ci sorprende, del resto secondo lui, in Scabec non sta succedendo niente”. Lo afferma Severino Nappi, consigliere regionale della Lega in Campania e componente della Commissione Trasparenza del Consiglio regionale.