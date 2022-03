Problema alla mano destra per Berrettini: costretto a ritirarsi da Miami. Matteo Berrettini è stato costretto a ritirarsi dal tabellone del torneo di Miami. Oggi alle ore 16.00 il numero 1 italiano e n. 6 del mondo avrebbe dovuto scendere in campo contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo, ma a causa di un problema alla mano destra ha dovuto dare forfeit nel match di esordio. Al suo posto in tabellone entra un lucky loser.

Come evidenzia la Gazzetta dello Sport, continua il periodo nero di Matteo, che dopo essere stato costretto a fermarsi al torneo sulla terra di Acapulco per un problema agli addominali. A Indian Wells Berrettini aveva perso agli ottavi contro il serbo Miomir Kecmanovic. Ora Berrettini tornerà a Montecarlo per preparare la stagione sulla terra.