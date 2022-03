Si è sentito parlare spesso di ripartenza a Positano, Sorrento, Capri, in costiera amalfitana e nel resto delle città turistiche italiane. L’arrivo della primavera sembra aver portato una buona ventata di aria fresca e tanta gente in visita alla città verticale che cerca la prima tintarella inaspettatamente già a marzo, oppure si rilassa passeggiando a piedi o in bici in spiaggia. Dunque a Positano torna il caos, quel caos che ci piace e fa pensare ad una vera e propria ripartenza di ristoranti, alberghi, strutture ricettive e bar. Ripartono anche le preziosissime vie del mare: asse di collegamento tra Positano e le altre mete turistiche favorite dai vacanzieri. In spiaggia abbiamo avuto l’occasione di parlare con una turista in arrivo dal Canada che si fermerà per tre giorni a Positano, chiedendole cosa pensasse della città: “La amo, è così carina. Il meteo è ottimo e la gente è fantastica”. Torna il turismo che speravamo non si bloccasse mai: quello americano e britannico, che a causa del conflitto e delle tensioni tra Russia e Ucraina aveva portato i turisti statunitensi e inglesi a rimandare il loro viaggio. Ma, come dimostra questa ragazza in arrivo dal Canada, non è così.