Praiano: progetto “Turismo Culturale e Genealogico di Praiano”, mercoledì 9 Marzo

“Turismo Culturale e Genealogico di Praiano”

Un progetto indetto dalla sindaca, Anna Maria Caso, di Praiano, Costiera Amalfitana, mercoledì 9 marzo 2022 alle ore 17.00 al Centro Culturale Andrea Pane.

Interverranno: Carol LeWitt (Casa l’Orto), Giuseppe Cirillo (Università Campania – L. Vanvitelli), Riccardo Gallo (Sapienza, Università di Roma)

La cittadinanza dà il bentornata a Carol LeWitt

“Il Progetto è finalizzato a salvare e conservare le carte antiche dei nostri antenati conservate nelle parrocchie di San Luca e San Gennaro, negli Archivi di Stato e dei notai. Patrimonio di sicura attrattiva per turisti appassionati della Storia di Praiano e per i discendenti di Praianesi emigrati Oltreoceano cento e più anni fa. Ogni Praianese è invitato a raccogliere e, volendo, tenere pronti per una mostra temporanea, i ricordi più antichi della propria famiglia. Vestiti, biancheria, ricette di cucina tramandate, strumenti di lavoro (pesca, agricoltura, filato, ricamo, sartoria, ceramica), foto d’epoca con nomi delle persone, lettere conservate di qualsiasi argomento, musica. Tutto questo materiale andrà ad arricchire il Museo del Turismo che ha sede nella Sala Consiliare del Comune di Praiano. Il Museo, unico in Costiera, fa parte di un circuito che conta attualmente ottanta esposizioni presenti in diversi Paesi del mondo. Vuole essere la testimonianza delle tradizioni secolari della Cultura locale e dell’autenticità di un paesaggio naturale unico al mondo. Il Museo è anche virtuale.”

dott. ssa Anna Maria Caso

La Sindaca