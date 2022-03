Praiano, oggi giorno storico, la sindaca Caso: “Adottata delibera per la prelazione per la “Torricella”

Praiano, oggi giorno storico. «Oggi primo giorno di primavera. Una nuova stagione anche per Praiano», ha affermato la sindaca Anna Maria Caso. Alle 9.30 di questa mattina è stata, infatti, adottata la delibera c.c. n.4, diritto prelazione art.60, 61 e 62 D.LGS.42/2004 per l’acquisto de “La Torricella”.

«Con l’adozione di questa delibera, abbiamo iniziato un nuovo cammino che spero ci porti presto a recuperare questo sito di grande valore storico e naturalistico – ha continuato la sindaca Caso -. È un atto di grande responsabilità e in controtendenza. Un investimento del Pubblico, nel Pubblico e per il Pubblico. È questa la nostra missione. La ” Torricella” è luogo dell’anima dei Praianesi. È parte fondante della nostra identità. E deve essere restituita alla comunità e ai suoi numerosi ospiti».

L’atto di compravendita con condizione sospensiva ai sensi del D.Lgs.42/2004, repertorio n.5040, raccolta n. 3618 era stato rogato dal Notaio Dott. Marco Marini il giorno undici febbraio

2022 tra i signori Aielli Florestano, parte alienante e Ferrante Roberto, parte acquirente, al prezzo di euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola 00).

La Torre, che faceva parte del complesso di torri della antica Repubblica Marina d’ Amalfi, è una rarità, in Costiera amalfitana è l’unica che si trova nel centro abitato . Si potrebbe fare anche una passeggiata straordinaria, partendo alle spalle del Comune di Praiano per un sentiero, di grande valore . Inoltre La Torricella è l’unica torre in Praiano che ha uno “spiazzetto murato”, cioè

un’area recintata e protetta per poter accogliere, all’occorrenza, anche la popolazione di Praiano e Vettica Maggiore; una struttura di tale tipo trova similitudine in Costiera Amalfitana solo nelle aree fortificate della Torre dello Ziro ad Amalfi e del Castello di Thoro Plano a Maiori. Diversamente da tali strutture fortificate erette al di fuori delle rispettive aree urbane di Amalfi e Maiori e certamente in epoca medioevale, l’area fortificata della Torricella non venne eretta su uno degli speroni di roccia ma proprio al centro tra l’area urbana di Praiano e quella di Vettica Maggiore

rappresentando, pertanto, un “unicum” interessante nella storia dell’insediamento antropico in Costa di Amalfi. E’ difficile sottrarsi al suggestivo fascino dell’ipotesi che il sito fosse frequentato già in età romana e che qualsiasi traccia di quell’epoca sia stata cancellata dagli interventi medievali. Per testimoniare questo passato, in parte storicamente provato e in parte ipotizzabile, l’Amministrazione ritiene fondamentale provvedere all’acquisto, al restauro e riqualificazione del bene per garantirne la valorizzazione culturale, artistica ed architettonica che merita e che può regalare a Praiano…

