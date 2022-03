Praiano, l’amministrazione ottiene il rigetto della sospensiva contro il ricorso al Tar per lo spazio pubblico ad Antico Seggio

Praiano, revoca spazio pubblico a Piazza Antico Seggio, l’amministrazione comunale ottiene il rigetto della sospensiva , che era stato chiesto con il ricorso al TAR Campania di Salerno. Scorrendo gli atti sull’albo pretorio della cittadina della Costiera amalfitana c’è la delibera di nomina per difendersi contro il ricorso al Tar Campania avverso la decisione di revocare la concessione di occupazione di suolo pubblico. Per l’amministrazione Caso un punto a favore, in attesa del merito, come si evidenza dal R.g. 221/2022 ordinanza cautelare numero 91/2022.

Come abbiamo scritto l’amministrazione della sindaca Annamaria Caso sta cercando di mettere ordine anche nella gestione degli spazi pubblici, per quanto riguarda la Via Antico Seggio, per far capire ai lettori non praianesi o della Costa d’ Amalfi , è la strada che arriva da Via Costantinopoli poi alla Chiesa di San Luca, una strettoia dove la mancanza di spazi rende difficile sia parcheggiare che fare manovre e spesso viene chiusa quando vi sono particolari celebrazioni religiose o feste .

Il rigetto della sospensiva è già un riconoscimento che non vi sono immediate ragioni e motivi gravi per poter ripristinare da subito lo spazio pubblico, poi si deciderà del tutto nel merito, per il quale la sospensiva è un buon viatico, eventualmente poi con il Consiglio di Stato, seguendo tutto l’iter giudiziario .