Praiano: la compagnia teatrale “I riesumati” presenta “Scarpe doppie e Cervello fine” Commedia in 2 atti di Gaetano Di Maio.

Il testo ripercorre il classico teatro della vita: ridere per non piangere in un susseguirsi di equivoci, avventure e disavventura. Si calca il solco della tradizione del teatro classico napoletano rispolverando valori antichi ma sempre attuali. La compagnia si è concentrata, non senza sacrifici, per regalare una serata allegra in un periodo che speriamo lasciare alle spalle che ha tanto travagliato tutti…..mossi da passione e dal desiderio di stare insieme e di ridere….ridere tanto….convinti che la risata è l unico antitodo per vivere bene il nostro mondo…..

Lo spettacolo andrà in scena venerdì 11- sabato 12- domenica 13 – martedì 15 e mercoledì 16 Marzo alle ore 19.30 presso l’Info Point di Praiano

Per assistere allo spettacolo è obbligatoria la prenotazione mascherina e greenpass.

Per prenotazioni contattare i numeri indicati nella locandina.