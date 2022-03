Praiano: il successo della Compagnia Teatrale “I Riesumati” prosegue con “Scarpe doppie e cervelle fine”. La Compagnia Teatrale “I Riesumati” presenta SCARPE DOPPIE E CERVELLE FINE, commedia di due atti in cui emerge la grande passione e l’ impegno di un gruppo affiatato di concittadini praianesi che hanno messo in scena uno spettacolo straordinario che merita assolutamente di essere visto. Uno spettacolo in cui non mancano elementi essenziali del teatro: dalla comicità esilarante che stimola la risata, fino ad un’attenta riflessione che si sviluppa attraverso messaggi autentici di sogni e speranze.

Ed è proprio in virtù della qualità scenica ed artistica di questo spettacolo, che è stata concordata ed aggiunta un’ulteriore data per permettere a tutti i positanesi di assistere alla commedia.

Vogliamo infatti dare l’opportunità, specialmente ai più giovani, di trascorrere una serata in compagnia dell’arte teatrale, per continuare ad offrire loro esempi autentici ed attenzioni che possano incrementare i loro interessi.

Lo spettacolo si terrà Venerdì 25 Marzo alle ore 19:30 presso l’ Infopoint di Praiano.

L’ingresso è gratuito!

Per Prenotazioni telefonare al numero 0898122535 oppure inviare un messaggio WhatsApp al numero 3349118563.

Non perdetevi questa bellissima serata!