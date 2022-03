Praiano, ecco la pubblicità delle Tod’s nello scenario meraviglioso del cuore della Costa d’ Amalfi

Praiano, ecco la pubblicità delle Tod’s . Positanonews aveva dato l’anteprima , come sempre in Costiera amalfitana e Penisola sorrentina, ma abbiamo lasciato la riservatezza sul marchio che ora ha divulgato le immagini fatte inn questo meraviglioso angolo di paradiso.

Praiano diventa set per uno spot televisivo delle Tod’s .

Praiano diventa set per uno spot televisivo delle Tod’s . Diego Della Valle “Marchio in crescita” . La pandemia da coronavirus Covid – 19 non ha fermato il cammino della Tod’s . Oggi un vero e proprio set nella splendida Praiano , con sosta di gusto da “Donna Clelia” della famiglia Ferraioli. Siamo nel cuore della Costa d’ Amalfi. Le scene si sono svolte fra il molo e la spiaggia, che rientra nel territorio di Furore, e anche sulla Chiesa di San Gennaro ( foto di Angela Mammato ) .

La Tod’s rilancia e investe e non si ferma, visto che il noto marchio di Della Valle, habituè della Divina, fra Positano, Ravello e Capri , è in continua crescita.