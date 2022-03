Praiano, che gioia in casa Fusco e Inghilleri: è nata Aria!

La costiera amalfitana accoglie una nuova piccola concittadina che ha recentemente visto per la prima volta la luce del sole e sentito il calore dei propri amati genitori, Magda e Federico. Che gioia in casa Fusco e Inghilleri, famiglia di Praiano: la piccola Aria è venuta al mondo e ha scatenato in un istante moltissime emozioni in tutti i famigliari di Magda e Federico. La nascita di un figlio è una delle fasi principali della vita: un nuovo cuore che batte è sintomo di allegria, spensieratezza, risate, ma anche paure, ansie. Tante emozioni forti che portano la famiglia a riorganizzare e stravolgere – al meglio – la propria vita per accogliere la piccola arrivata. Tanti auguri Magda e Federico, che tra notti insonni e pannolini, sono pronti a cominciare questa nuova avventura. Benvenuta Aria!