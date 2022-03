Praiano, Casa Angelina riapre il 2 aprile “Stagione che si presenta molto bene”

Praiano, Costiera amalfitana . Il prestigioso hotel Casa Angelina, nella meravigliosa Praiano, cuore della Costa d’ Amalfi, si appresta a riaprire. “La stagione si presenta molto bene, al momento quanto accade in Ucraina non ha generato nessuna cancellazione”, ci riferisce il direttore Domenico De Simone . Sono previste delle importanti novità a breve per la grande struttura della Divina che prevede di aprire il prossimo 2 Aprile , prima della Settimana di Pasqua. Anche qui, come abbiamo potuto riscontrare altrove, si trovano difficoltà a trovare personale come ci conferma il Direttore De Simone “Unico comune disagio e difficoltà al momento è reperire collaboratori . E’ un fenomeno che non trova spiegazione immediata e certa ma è un fatto.” Casa Angelina è una struttura che si sta affermando sempre di più con riconoscimenti internazionali ed è fra The best Hotels in Italy, secondo il Condè Nast Traveler. La Diva costa si è assicurata un posto nella classifica dei migliori hotel in Italia, padroneggiando la classifica del portale turistico. La struttura di Praiano è stata descritta come elegante, moderna e un’intrusa sorprendente, quasi in stile greco, sulla scogliera sopra la graziosa Praiano. Tutte le 42 camere sono bianche su bianco, accentuate dalle viste sul mare blu brillante sottostante dalle loro terrazze private