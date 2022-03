Praiano, alcuni casi Covid fra “I riesumati”, rinviato spettacolo teatrale di questa sera

Praiano, Costiera amalfitana . Rinviato lo spettacolo di oggi pomeriggio, 25 marzo, che prevedeva replica di “Scarpe doppie e cervelle fine”, la commedia de “I riesumati” di Praiano per alcuni casi di Coronavirus Covid-19

A dirlo loro stessi sulla pagina facebook

“Si comunica che, purtroppo, a causa di casi di positività al covid riscontrati nel nostro gruppo, gli spettacoli in programma questa sera, sabato e domenica sono rinviati a nuove date. Ci scusiamo per il disagio ma crediamo che in questo momento la prudenza sia d’obbligo! A presto!”.