Posta Italia da troppo tempo sconvolge la vita delle persone a Nerano. Quando si farà qualcosa!

Poste Italia ha sempre fornito un servizio scadente a Nerano. Molte famiglie possono darti esempi di fatture in ritardo, persone che sono state tagliate fuori dai servizi ecc. Potresti dire in questa era digitale perché non metti le bollette online. Questo è vero per noi e alcune delle generazioni più giovani, ma Nerano ha una popolazione più anziana che non vive in questo mondo digitale. Rispondono su Poste Italia alla consegna della posta in modo tempestivo con non 2 o 3 mesi di ritardo. Le bollette di Tim sembrano essere il problema principale al momento. Io stesso i miei genitori e mio zio non hanno ricevuto un conto da novembre. Questa settimana le linee telefoniche dei miei genitori e dei miei zii sono state disconnesse. Non sono sicuro che Tim abbia scritto per avvisare poiché non è stata ricevuta alcuna posta ma non c’è stata alcuna telefonata di consulenza. Come possono pagare se non hanno ricevuto il conto? Al momento della disconnessione ho chiamato Tim che mi ha informato che non era un loro problema poiché le bollette erano state inviate. A Poste Italia non sembra importare e non stiamo ottenendo una risoluzione da loro.

Mio zio è disabile vive da solo ed ha 81 anni e l`unico mezzo di comunicazione e` il telefono, ha bisogno di cure 24 ore su 24 e spesso richiede assistenza di emergenza da medici, infermieri o paramedici. Senza telefono come può contattarli?

Nel 2022 è incredibile che questa situazione sia ancora in atto e che ci sia bisogno di una luce che la metta in luce per evidenziare il problema. Non è la prima volta che le persone vengono disconnesse. È un problema in corso e conosco persone che hanno persino contattato Poste Italia a Roma ma senza successo.

Ti sto contattando nella speranza che tu possa contribuire a evidenziare questo problema e vedere se insieme possiamo aiutare i residenti di Nerano a ottenere da Poste Italia il livello di servizio che meritano.

Angelo Correale