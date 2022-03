“Positano…oltre la Pandemia”, il primo incontro sulla prevenzione dell’obesità nei ragazzi.

Il Comune di Positano ha organizzato un ciclo di conferenze dal titolo “Positano…oltre la Pandemia”, dal 1 aprile al 13 maggio 2022, 5 workshop diretti alla rinascita socioeconomica del paese.

In maniera significativa, il primo incontro coinvolge la scuola, ed è rivolto in particolare ai genitori e agli alunni. La dott.ssa Maria Luisa Conza, biologa nutrizionista, tratterà infatti il tema cruciale della prevenzione dell’obesità nei bambini e negli adolescenti nel post-pandemia.

L’appuntamento è per venerdì, 1 aprile 2022 alle ore 11.30 nella sala consiliare del Comune di Positano. Oltre che al mondo della scuola, l’invito è esteso ai genitori.

Gli incontri vedranno il coinvolgimento di tutti i cittadini di Positano, segmentati e coinvolti in base agli argomenti trattati di volta in volta , così da poter suscitare una reale interrelazione e concreto interesse nell’intera comunità e non solo.

Sede degli incontri, che si svolgeranno dal 1 aprile al 13 maggio 2022, la prestigiosa sala “Andrea Milano” della Casa Comunale di Positano

Ad inaugurare Positano…. Oltre la Pandemia, il workshop dal titolo: “Long Covid ed i suoi effetti nei bambini e negli adolescenti: quali rimedi?” che si terrà il prossimo 1 aprile alle ore 11,30 nella sala “Andrea Milano” della Casa Comunale di Positano. Relatrice: Maria Luisa Conza, ricercatrice biologa nutrizionista, borsista dell’Università di Harward ed esperta di PNEI. Interverranno: il Sindaco di Positano, Dottor Giuseppe Guida, la DS Prof.ssa Stefania Astarita. A moderare il dibattito, Maridì Vicedomini, giornalista.

“Positano è un luogo dell’anima dove è possibile ritrovare se stessi ed una serenità interiore che ci permette di proiettarci verso il futuro con fiducia e positività”, ha detto il Sindaco Guida; “Dopo un periodo buio vissuto nel 2020 e di piccoli segnali di ripresa nel 2021, quest’anno le previsioni di incoming turistico sono molto positive, anzi abbiamo una domanda superiore al 90 % dei posti letto disponibile nelle nostre strutture ricettive. L’anno 2022, dovrebbe essere dunque quello della ripresa economica totale con un pieno ritorno del turismo internazionale; tutto ciò ovviamente compatibilmente con l’evoluzione delle vicende belliche che stanno preoccupando il mondo intero e che ci auguriamo tutti possano risolversi positivamente nel minor tempo possibile. A tal fine, di concerto con l’Amministrazione Comunale”, ha infine annunciato il Sindaco Guida” abbiamo programmato una serie di iniziative di sfondo turistico- culturale con un ricco calendario di appuntamenti che animeranno l’intera stagione primavera- estate, destinati a tutta la società civile ed ai turisti di ogni dove “

A colpi di sedentarietà, noia, cibo spazzatura e troppe ore passate tra tablet e TV, la pandemia è divenuta un fardello pesantissimo per i più piccoli che già prima del Covid avevano un problema di sovrappeso e/o obesità. La conferma arriva da un recente studio pubblicato su Jama, secondo cui nell’ultimo anno i piccoli con chili di troppo sono ingrassati in media di 3 chili fino a 5, più del triplo del giusto aumento di peso dei loro coetanei sani, peggiorando quindi le condizioni di salute.

Un quadro del tutto simile per i bimbi italiani, secondo gli esperti SIEDP, complicato ulteriormente dall’impossibilità da parte degli ambulatori dedicati all’obesità infantile, di far fronte a questo aggravamento, perché tra i primi a essere chiusi con il lockdown.

“L’obesità infantile è un problema irrisolto nel nostro Paese che la pandemia non ha fatto altro che peggiorare, con l’aumento del consumo di snack, di bibite e il maggior tempo trascorso davanti a pc e tablet, complice anche la DAD”, afferma Mariacarolina Salerno, presidente Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP) e Direttore dell’Unità di Pediatria Endocrinologica del Dipartimento di Scienze Mediche Translazionali dell’Università Federico II di Napoli.

“È fondamentale tornare a muoversi e seguire una corretta alimentazione con ritmi e giuste quantità, perché sovrappeso e obesità che perdurano negli anni dello sviluppo, possono associarsi a complicanze anche gravi, come diabete di tipo 2, ipertensione arteriosa e depressione. Ma la questione è complessa e sfaccettata e coinvolge il bambino, la famiglia e la società ed è importante non trascurare quelle forme di obesità che possono avere alla base un disturbo endocrinologico”, puntualizza Salerno.

“La famiglia spesso tende a sottovalutare il problema, sia perché inconsapevole, 4 mamme su dieci non si rendono conto dei chili di troppo nel proprio bambino, sia perché è di frequente lasciata sola ad affrontare la situazione, raramente di facile soluzione”, sottolinea Maria Rosaria Licenziati, Segretario Generale SIEDP e Direttore del Centro Obesità e Patologie Endocrine Correlate dell’Azienda Ospedaliera Santobono-Pausilipon di Napoli.

“C’è anche da affrontare un risvolto prettamente sociale, infatti spesso i bambini sovrappeso e/o obesi si trovano in contesti economici e culturali già di per sé svantaggiati, proprio quei contesti che la pandemia ha colpito ancora più duramente – continua Licenziati – E il problema non si esaurirà con la pandemia ma lascerà i suoi strascichi a lungo: infatti si stima che un bambino obeso abbia un rischio di divenire un adulto obeso dal doppio a 6,5 volte maggiore rispetto a un bambino normopeso”.

“Alla luce di questo scenario diventa ancora più importante promuovere l’adesione alle raccomandazioni di una corretta alimentazione e attività fisica di bimbi e adolescenti, che la SIEDP ha raccolto in un semplice vademecum”, conclude Licenziati.

Ecco i consigli per contrastare il guadagno di peso, migliorare il metabolismo, l’agilità e la coordinazione motoria.