Positanonews TG sulla Pace in Ucraina con Pino Cotarelli e Gigione Maresca. Si è parlato degli eventi per Lucio Dalla a Sorrento, Napoli, Campania, ma tutto è superato dalla guerra della Russia con l’Ucraina “Una guerra a tappeto, colpire un ospedale pediatrico, la Centrale di Cernobyl.. cose troppo preoccupanti” Poi la psicosi dello iodio che va a ruba anche in Penisola Sorrentina, servirà ben poco contro una bomba atomica ..