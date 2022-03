L’edizione odierna del Positanonews TG si concentra sul tema attuale della guerra in Ucraina con uno sguardo sulle ripercussioni del conflitto a livello mondiale. Oltre al giornalista Pino Cotarelli e Gigione Maresca interessante anche l’intervento dello 0scrittore Giuseppe Petrarca il quale sottolinea: «Manca il coraggio, manca il senso di responsabilità. Siamo sempre più chiusi nelle nostre case nei nostri egoismi. C’erano i presupposti per questa disumanizzazione che stiamo vivendo. Questa nostra società è completamente allo sbando, senza valori ed obiettivi. L’orrore dei soldati che vengono cremati all’istante dai russi per non dare il senso del numero dei morti».