Continua l’esperienza del web TG di Positanonews. Ogni giorno alle 17 con streamyard, in diretta su You Tube sul canale Positanonews TV, sulla pagina Facebook e sulla piattaforma Twitch. La formula di pochi minuti, dovrebbero essere 7, ieri ha visto la presenza di Annella Prisco, figlia del compianto Michele Prisco, con l’antropologo Niola e altri personaggi di cultura, oggi il collegamento da Forlì con Maurizio Vitiello e il giornalista d’inchiesta Vincenzo Iurillo de Il Fatto Quotidiano che ha parlato del suo libro “La Verità Negata” sul sindaco pescatore, Angelo Vassallo, trucidato a Pollica nel Cilento. Il libro , scritto con il fratello di Angelo Vassallo, Dario, rappresenta un vero e proprio J’accuse su un’omicidio che ha visto troppe coperture, una verità negata, appunto. “Questo libro è stato presentato ovunque, a Piano di Sorrento, Massa Lubrense, ma non nella città dove vivo che è Sant’Agnello, vorrei presentarlo qui” . Auspicandoci che qualcuno prenda l’iniziativa , auspichiamo la piazzetta della Marinella, sul mare, sul Golfo di Napoli, verso quel mare che tanto ha amato Angelo Vassallo “Una piazzetta dove abbiamo presentato anche il libro di un giovane Marco Travaglio, prima che diventasse direttore de Il Fatto Quotidiano” . E ci dà appuntamento alla rassegna letteraria sul Giornalismo d’ Inchiesta che si terrà a Gocce di Capri a Massa Lubrense , anche quest’estate con grandi nomi. Pino Cotarelli poi ha annunciato l’evento di domani con una edizione speciale del nostro TG in diretta sulle nostre piattaforme dalle 17 “La Costiera della Transizione Ecologica” ad Amalfi . Ogni giorno alle 17 sette minuti con noi .