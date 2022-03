Positanonews all’incontro con Confcommercio al comune di Positano

Positanonews segue in diretta l’incontro di questa mattina, 24 marzo, al comune di Positano. Confcommercio incontra le attività del territorio per scoprire tutti i vantaggi dell’associazionismo oggi, per far fronte comune alle difficoltà e offrire ai residenti e non i migliori servizi. Il meeting era previsto per questa mattina a partire dalle 10:30 in Sala A. Milano, con la dottoressa Annarita Colasante e l’ingegnere Ruggiero Brogna, per spiegare e far capire quanto è importante l’associazionismo oggi, ancora di più in un momento particolare come quello che stiamo vivendo. La Confcommercio, la quale raggruppa varie sigle, da Federalberghi a SIB a Fipe, e tutta una serie di servizi ed opportunità che possono avere gli associati. Per l’amministrazione di Positano è presente all’evento il consigliere delegato, nonché imprenditore del turismo, Giuseppe Vespoli.