Positano-Vico Equense, grave incidente in moto a Tordigliano: corsa all’ospedale. Si ricomincia

In questa domenica mattina ci troviamo a raccontare un episodio piuttosto spiacevole. E’ ancora la maledetta strada di Tordigliano, del comune di Vico Equense ma prossima a Positano e la costiera amalfitana. Ormai questa zona è più conosciuta per le catastrofi che avvengono su due ruote, piuttosto che per lo spettacolare scenario paesaggistico che offre. Ormai è noto, la domenica è il giorno perfetto per una gita fuori porta con i propri amici riders e appassionati di mezzi a due ruote. I motociclisti di tutta Italia si riuniscono e raggiungono gli hotspot più belli d’Italia su cui guidare il loro veicolo. Oggi, purtroppo, quella che doveva essere una serena giornata per uno dei tanti motociclisti, si è rivelato essere un incubo. Durante un sorpasso una moto si è scontrata con altre due persone, causando un grave incidente ed infortunio al tendine per una ragazza. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi che hanno poi portato via i feriti in due ambulanze. Si ricomincia la conta degli incidenti in Costa d’ Amalfi, altre segnalazioni arrivano da Marmorada di Ravello verso Minori e fra Maiori e Cetara nella zona del cimitero, sulla di grave , questo invece ha avuto purtroppo feriti da trasportare in Ospedale. Nell’auspicare una pronta guarigione ai malcapitati, invitiamo tutti i motociclisti a procedere con prudenza tra le curve delle coste più belle al mondo, per godersele al meglio evitando tragedie immani.