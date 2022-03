Positano, turista canadese si perde sul Sentiero degli Dei. Interviene il Soccorso Alpino e Speleologico

Positano, attimi di paura questa mattina per un turista canadese che si era avventurato per un’escursione sul Sentiero degli Dei. All’improvviso l’uomo – partito da Nocelle – ha imboccato un tracciato parallelo al sentiero per motivi sconosciuti, ritrovandosi nei pressi di un canalone, sopra alcuni brevi salti di roccia tra le mattonelle 02 e 04. Non sapendo come fare a ritrovare il giusto percorso il turista ha immediato contattato una guida locale che ha girato l’allarme al Soccorso Alpino e Speleologico della Campania. Due squadre tecnico-sanitarie sono partite alla volta del punto indicato dall’uomo via whatsapp e, dopo una breve arrampicata, lo hanno raggiunto mettendolo in sicurezza ed idratandolo. Verificata l’assenza di problematiche sanitarie hanno provveduto a calarlo sul sentiero con tecniche di corda. Infine, lo hanno accompagnato a valle in località Nocelle. Sono già migliaia gli escursionisti che arrivano nella perla della Costiera amalfitana , il Sentiero degli Dei non solo è il più bello della Costa d’ Amalfi, ma è una attrattiva della Campania e d’Italia nel mondo, però è pur sempre un sentiero e molti lo affrontano come se fosse una normale passeggiata.