Positano, tanta solidarietà per l’UCRAINA. Per i beni punto di raccolta al Municipio orari di apertura. Nella perla della Costiera amalfitana ci si mobilita per l’Ucraina attaccata in questo momento dalla Russia, un paese in guerra con tutte le difficoltà che ne conseguono. Un paese a tutti gli effetti dell’Europa . Molti ci chiedono per i problemi logistici nel portare alimenti e beni alla Chiesa Nuova, dove è già difficile trovare posto, abbiamo contattato il Comune ci hanno riferito che ci sarà qualcuno all’ascensore sopra , che in ogni caso bisogna avvisare o mettere un cartello sull’auto che si stanno portando beni per l’UCRAINA. I beni vengono raccolti nella Sala Andrea Milano al Comune dalle 9 alle 13 e il lunedì e giovedì anche il pomeriggio. Se vi saranno altre comunicazioni dal Comune le pubblicheremo subito .