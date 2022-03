Positano, Tanina Vanacore “Stagione senza paura, ma cambiamo stile di vita, no al traffico e si a ritmi lenti”. Tanina è una che vede avanti, il wellness, sia fisico che mentale, uno stile futuristico da “new age” anche nell’alimentazione, che poi è un andare all’antico e riscoprire la natura, fa parte delle sue scelte, provenienti da una profonda cultura turistica ed enogastronomica, così è nato lo stile “Next 2” , il locale a Fornillo en plein air e “Casa e Bottega”, il posto ideale per chi segue la via naturale dell’essere, per chi è vegano, chi ama mangiare seguendo filosofie etiche-salutistiche e igieniste, locali “healty food” con design e interni molto attraenti ed positivamente energetici. Noi di Positanonews le abbiamo chiesto una rilfessione su questa ripartenza post pandemia da Covd, dopo due anni finalmente c’è la primavera per tutte le attività della Costiera amalfitana, per la settimana prossima saranno aperti tutti o quasi , ed è dal 2019 che non era così, inoltre si prevede il pienone a Maggio e il caos a Pasqua, cosa che Positanonews ha già annunciato e denunciato da settimane e la Costa d’ Amalfi si fa trovare come al solito impreparata, in attesa dell’utopica ZTL e della limitazione del traffico , ecco cosa ci dice Tanina, scelta da Positanonews perchè coerentemente ha sempre espresso il suo pensiero in questo modo “Le mie idee sono futuristiche e utopiche…non sarò certo io a plasmare il Mondo …Talvolta penso che realizzare certi progetti occorre innanzitutto la volontà…poi bisogna superare tutti gli ostacoli della burocrazia ..Per quanto riguarda il traffico interno ..limiti di velocità in primis e limitazioni dei veicoli ..O alternanze di orari …Ma il mio pensiero non fa testo ..”. Fa testo per noi e , siamo sicuri, per tanti che vorrebbero una vita migliore . Buona stagione turistica a tutti , speriamo florida e con il benessere, non solo economico, e tanta serenità.