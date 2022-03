Positano – Strepitoso successo della “Scuola di Arti Sceniche e Scrittura Creativa”: il 23 aprile si parte!

Positano (SA) Il 12 marzo, giorno del primo stage della “Scuola di Arti Sceniche e Scrittura Creativa” di Positano, l’aula “Andrea Milano” del Comune di Positano era gremita, le iscrizioni che proseguiranno ancora per qualche giorno, sono andate oltre ogni rosea aspettativa. Analizzando i dati emerge il gradimento totale per questa iniziativa, abbiamo infatti giovanissimi e adulti, studenti e professionisti, residenti ma anche tanti aspiranti attori che vengono dalle province limitrofe. Giulia Talamo e Ario Avecone hanno vinto un’altra scommessa, quella di creare un nuovo format, ancora una volta originale che va ad arricchire il progetto “Vicoli in Arte”. La “Scuola di Arti Sceniche…” è una proposta multidisciplinare unica nel suo genere legata alla formazione per aspiranti artisti, Positano dunque non è più solo una location per spettacoli di musica e teatro di alto livello ma diventa sede anche di una scuola che sarà occasione concreta per tutti coloro, che coltivano il sogno di calcare un palcoscenico di realizzarlo, mettendo alla prova i propri talenti settimana dopo settimana: gratuitamente. Ario Avecone, pescando nella sua vasta esperienza professionale, e Giulia Talamo, con le sue doti manageriali e organizzative, hanno dato vita ad un nuovo progetto che va ad arricchire il format, anch’esso vincente “Vicoli in Arte”, che mostra di esser diventato un progetto culturale dinamico, originale e degno rappresentante di quel “management and enhancement of cultural heritage and education” di respiro europeo, primo ed unico nel suo genere non solo in Costiera amalfitana. Ma “Vicoli in Arte” non avrebbe raggiunto i risultati ottenuti sino ad ora senza l’appoggio costante dell’Amministrazione comunale tutta e del Sindaco dott. Giuseppe Guida che ha fortemente creduto in questi progetti fin dall’inizio del suo mandato, tenendo a battesimo la Prima edizione di “Vicoli in Arte” nel 2021, approvando con la stessa passione e determinazione questa nuova offerta culturale connubio perfetto di innovazione e valorizzazione della tradizione, frutto della creatività del duo Talamo – Avecone. Entra così nel vivo la Seconda edizione della rassegna “Vicoli in Arte” con questa new entry, la “Scuola di Arti Sceniche e Scrittura Creativa” che presenta alcune peculiarità assolute come l’insegnamento del movimento coreutico legato alla scherma e approccio al combattimento scenico, che vedrà impegnato il campione di scherma e attore Jacopo Siccardi, un professionista come Antonio Speranza, regista e attore, alla Recitazione e al coordinamento degli appuntamenti che avranno cadenza settimanale, con lui Michela Chirico, coreografa e performer coach, che curerà la Sezione di danza, sarà invece l’attore Tommaso Fichele a insegnare canto, mentre il performer Andrea Sciortino illustrerà il Combattimento scenico, infine all’autore Giampietro Marra è stato assegnato il percorso di studio legato alla Scrittura creativa. Il 23 aprile alle ore 18:00 all’interno della Pinacoteca del Comune di Positano avranno inizio le prime lezioni che si protrarranno per tutta la stagione estiva con il fine ultimo di formare nuove leve di artisti e valorizzare il patrimonio della Città Verticale con uno spettacolo “Made in Positano” che verrà messo in scena a fine corso. Le proposte del direttore artistico Giulia Talamo e del regista teatrale Ario Avecone hanno per filo conduttore una costante ricerca dell’innovazione nella proposta culturale che deve entusiasmare e coinvolgere, valorizzandolo, l’intero territorio, idea da sempre molto amata anche dallo stesso Primo cittadino dott. Giuseppe Guida. A breve lo staff di “Vicoli in Arte” comunicherà la dealine delle iscrizioni, il successo registrato in questi giorni, di cui i direttori artistici si dicono onorati, ha reso necessario per ragioni tecnico organizzative e, visto il periodo, anche di sicurezza, di accettare solo un determinato numero di iscritti, che sarà sicuramente implementato nelle future edizioni.

Per ulteriori informazioni l’invito agli iscritti è di fare riferimento esclusivamente alla pagina ufficiale della rassegna “Vicoli in Arte” che sarà costantemente aggiornata.

di Luigi De Rosa

Pagina ufficiale di Vicoli in Arte: https://www.facebook.com/vicoliinarte/?ref=page_internal .